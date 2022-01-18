Ботофермы и фейки: в СБУ рассказали о кибератаках на правительственные ресурсы, осуществленных в прошлом году

Ботофермы и фейки: в СБУ рассказали о кибератаках на правительственные ресурсы, осуществленных в прошлом году

80 злоумышленников привлечены к уголовной ответственности.

Служба безопасности Украины в течение 2021-го года локализовала более двух тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти и стратегически важные объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В настоящее время 80 злоумышленников привлечены к уголовной ответственности, 26 из них приговорены к разным срокам наказания.

Отмечается, что благодаря следственно-оперативным действиям разоблачены десятки сетей интернет-агентства спецслужб Российской Федерации. По заданию своих "кураторов" они проводили враждебные информационные диверсии. В частности, через специально созданные интернет-платформы распространяли публичные призывы к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины.

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"За преступления против государственной безопасности нашей страны более 30 злоумышленников уведомлены о подозрениях, по почти 40 фактам правонарушений – обвинительные приговоры суда", — говорится в сообщении.

В прошлом году СБУ заблокировала мощную кибератаку на украинские правительственные ресурсы. Участниками противоправной деятельности оказались представители подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки Armageddon. В настоящее время восьми злоумышленникам сообщено о подозрении в государственной измене.

В прошлом году была заблокирована спецоперация военной разведки РФ по распространению фейковых сведений о якобы проведении в Украине "призывной кампании и мобилизации несовершеннолетних".

СБУ в течение прошлого года удалось ликвидировать более 20 вражеских ботоферм, общая мощность которых – это около 150 тысяч аккаунтов. "Злоумышленники распространяли деструктивный контент для расшатывания внутриполитической обстановки в Украине. Среди задокументированных фактов подрывной деятельности — распространение дезинформации по ситуации с COVID-19", — говорится в сообщении.

В 2021 году сотрудники СБУ уничтожили преступную схему оформления разрешительных документов моряков. Злоумышленники разбогатели более чем на 150 млн долларов.

Служба безопасности также предотвратила масштабное хищение государственных денег на закупки ноутбуков для украинских школ. Были разоблачены организаторы механизма так называемых "откатов" на сумму 140 млн грн.

Напомним, в ночь на пятницу хакерская атака произошла на украинские правительственные сайты. Неизвестные сломали электронные сервисы кабинета нескольких ведомств: Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Действия".

На стартовых страницах МИД и Минобразования появились объявления с угрозами гражданам. На странице на черном фоне были перечеркнуты знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также профилем свиньи. На портале МОН разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках.

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