БОВП для студентов: в Украине создали полигон с условиями "четырехзвездочного хостела"

Студенты / © ТСН.ua

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В одной из областей Украины уже создали полигон для студентов для прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП) или учебной дисциплины «Основы национального сопротивления».

Об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовый сообщил в эфире «Радио Хартия».

По словам министра, полигонная часть БОВП или «Основ национального сопротивления» для студентов будет проводиться очно. Для этого в безопасной области создан соответствующий полигон.

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«Очевидно, что полигонную часть было бы желательно проводить очно и, конечно, не в Харькове. Для этого нужно использовать базы, которые уже создаются для этой цели. Есть области, в которых созданы уже полигоны для студентов… Давайте так — одна область, где создан полигон для студентов, и она готова сегодня принимать молодежь со всей Украины, не только своих детей», — рассказал Лисовый.

Он отметил, что этот полигон уже работает. По словам министра, там созданы условия четырехзвездочного хостела, «чтобы не напугать сразу молодежь какими-то жесткими условиями».

Напомним, с сентября во всех учреждениях высшего образования Украины начнется преподавание курса «Базовая общая военная подготовка». Он будет обязательным для всех студентов со второго курса и будет состоять из 300 ч. теоретических и практических занятий.

Как заявили ранее в Министерстве обороны Украины, студенты, которые откажутся от прохождения практической БОВП, будут отчислены.

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К слову, заместитель министра образования Михаил Винницкий проинформировал, что в парламенте зарегистрирован законопроект 13347, которым предлагается ввести для студентов дисциплину «Основы национального сопротивления» вместо курса БОВП.