БОВП станет обязательной дисциплиной во всех украинских вузах в 2025 году: что будут изучать студенты

В соответствии с законом о мобилизации, который вступил в силу в мае прошлого года, с 1 сентября 2025 года базовая общевойсковая подготовка будет внедрена во всех высших учебных заведениях Украины. Ее будут изучать как отдельную учебную дисциплину, обязательную для всех студентов мужского пола. Женщины могут проходить БОВП только по собственному желанию.

Об этом пишет NV.

БОВП в вузах будет приравниваться к базовой военной службе. По итогам такой подготовки студенты будут получать:

военно-учетную специальность;

навыки и умение обращения с оружием и взрывными устройствами;

знания по домедицинской помощи раненым и поведению на поле боя.

Кроме того, без прохождения БОВП будет невозможно устроиться на работу в полицию, прокуратуру и органы власти, но эта норма вступит в силу только через год – с 1 сентября 2026 года.

Кто должен пройти базовую военную службу

В то же время, в 2025 году в Украине должны внедрить базовую военную службу вместо отмененной срочной службы. Ее будут проходить мужчины в возрасте 18-25 лет, не являющиеся студентами. При этом 24-летние мужчины будут проходить службу обязательно, а ребята моложе могут самостоятельно выбрать год службы, чтобы успеть ее пройти до достижения 25-летия.

Также читайте Общую военную подготовку студентов сделали обязательной: что грозит за отказ

Законом также установлены сроки базовой военной службы:

в мирное время, в особый период (кроме периода действия военного положения) – до 5 месяцев, из которых до 3 месяцев осуществляется БОВП, до 2 месяцев – профессиональная подготовка;

во время действия военного положения – до 3 месяцев, из которых по крайней мере 1 месяц выделяется на БОВП, а до 2 месяцев – на профессиональную подготовку.

Как и БОВП, базовую военную службу обязательно будут проходить пригодные по состоянию здоровья мужчины 18-25 лет, а также женщины, имеющие такое желание. Но чтобы получить направление на прохождение базовой военной службы, необходимо будет пройти не только медосмотр, но и профессионально-психологический отбор.

Отсрочку от базовой военной службы могут получить:

временно непригодные к военной службе;

учащиеся и студенты разных учебных заведений, которые не проходят БОВП, но только до достижения 24-летнего возраста;

те, кто выбрал год для прохождения базовой военной службы;

имеют право на отсрочку по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам;

подозреваемые в совершении уголовного преступления и подсудимые.

Напомним, по мнению Максима Жорина, в Украине следует на государственном уровне ввести базовую общевойсковую подготовку, которая будет обязательной для всех граждан. Он отметил, что каждый раз после таких курсов находятся те, кто потом добровольно идет служить в армию.

Читайте также: