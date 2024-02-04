Бой с вражеской ДРГ на Сумщине: какие потери понесли оккупанты

Во время боя по меньшей мере три вражеских диверсанта были ранены или убиты.

Российская диверсионно-разведывательная группа, которая в субботу, 3 февраля, пыталась проникнуть на территорию Сумской области, потеряла по меньшей мере трех бойцов.

Об этом сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям полковник Евгений Силкин в эфире национального телемарафона.

По его словам, это была хорошо подготовленная группа, в составе которой были саперы, занимающиеся разминированием проходов, и минометчики, прикрывающие заход на украинскую территорию.

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"Такие группы заранее приезжают к границе с российской стороны, изучают пути захода на нашу территорию и ухода с нее, отслеживают работу наших постов", — рассказал полковник Силкин.

Украинские военные вовремя заметили вражескую ДРГ и открыли огонь.

“Ребята вызвали помощь, запросили работу наших артиллеристов. Сразу в бой включилось минометное подразделение”, — сообщил представитель ВСУ.

Во время боя по меньшей мере три вражеских диверсанта были ранены или убиты.

“Нам известно, что три человека либо были ранены, либо погибли. Но они не дают нам возможности установить их личности, потому что враг, прикрываясь артиллерией, забирает их обратно вглубь территории России", – объяснил Евгений Силкин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "БОЙ на границе! Россия послала своих боевиков на Сумщину!"

Напомним, вчерашний бой с враждебной ДРГ длился около полутора часов.

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