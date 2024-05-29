Бой у Волчанска и продвижение врага возле Уманского и Старомайорского: главные новости ночи 29 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Продолжается бой возле Волчанска — Генштаб ВСУ Читать далее –>
- В Сумской области прозвучал 81 взрыв Читать далее –>
- Враг продвинулся возле Уманского и Старомайорского — Deep State Читать далее –>
- В США заверили, что работают с Европой для усиления стойкости против гибридных действий РФ .
- Боррель призвал страны ЕС разблокировать финансы, предназначенные для военной помощи Украине Читать далее –>
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