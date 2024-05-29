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Бой у Волчанска и продвижение врага возле Уманского и Старомайорского: главные новости ночи 29 мая 2024 года

Бой у Волчанска и продвижение врага возле Уманского и Старомайорского: главные новости ночи 29 мая 2024 года

Украинские военные продолжают защищать родную землю / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Продолжается бой возле Волчанска — Генштаб ВСУ Читать далее –>
  • В Сумской области прозвучал 81 взрыв Читать далее –>
  • Враг продвинулся возле Уманского и Старомайорского — Deep State Читать далее –>
  • В США заверили, что работают с Европой для усиления стойкости против гибридных действий РФ .
  • Боррель призвал страны ЕС разблокировать финансы, предназначенные для военной помощи Украине Читать далее –>

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