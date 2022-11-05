Боялась, что россияне заберут ребенка: медик-защитник Мариуполя рассказала о русском плене

Медик из Мариуполя Марьяна Мамонова, после освобождения из российского плена 25 сентября родившая девочку, рассказала о пребывании в Оленовской тюрьме. Женщина говорит: россияне угрожали, что уберут ее ребенка.

О пребывании в российском стиле медик рассказала BBC News.

Марьяна находилась в Мариуполе с начала войны. Уже тогда женщина была беременной. Ее батальон дислоцировался на металлургическом заводе имени Ильича. Мариуполь был под постоянными обстрелами и бомбардировками, а потому сбежать с линии фронта было невозможно.

" Нашу машину остановили. Нам сказали: "С этого момента вы пленены Российской Федерации. Шаг вправо или шаг влево – и стреляем. Мне было так страшно", — вспоминает военная.

В плену россиян Марианна Мамонова находилась полгода. В Оленевке спала на полу, не имела доступа к здоровой пище и свежему воздуху. Она говорит, что во время допросов ее запугивали, поэтому она боялась, что ребенок родится в плену и малыша заберут - так однажды пригрозил российский чиновник.

"Он сказал, если я не отвечу так, как ему нужно, он отправит меня в лагерь в Россию, а моего ребенка заберут. Это было действительно ужасно, я так плакала", – рассказала Марьяна.

Условия пребывания в тюрьме были жалкими, вспоминает медикиня. Сначала она спала на полу, потом – на деревянном поддоне.

"Мы жили в небольшой комнате, рассчитанной на шесть человек, но там было 40 женщин. Старшие женщины спали по две-три на кроватях. Я спала на полу, под кроватью с подругой. У меня была пара подушек и одеяло", — говорит она. .

На седьмом месяце беременности врач посоветовал, что беременной нужно больше свежего воздуха. Ей разрешили гулять во дворе. Впрочем, так происходило не всегда, потому что все "зависело от того, какой охранник был на смене": "Иногда я могла провести на юге, иногда меня вообще не выпускали".

В июле у Марьяны ухудшилось самочувствие. Ее отвезли на УЗИ. "Я увидела ее ручки и ножки. Она развернула кулачок и показала мне свои пять мизинцев. Я плакала и плакала. Мне сказали, что ребенок в порядке, но он очень маленький, и мне нужно больше есть и принимать больше витаминов", — вспоминает медикиня.

В целом Марьяну перевели в родильное отделение временно оккупированного Донецка. На последних неделях беременности заговорили о возможном обмене пленными. И он все-таки состоялся. После 20 часов тяжелого пути медикиня оказалась на родной земле. Уже через четыре дня Марьяна родила здоровую девочку, которую назвали Анной.

Напомним, в конце сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина освободила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктор Медведчук.

Читайте также: