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Боялась коронавируса и не пускала в школу: в Луцке суд оштрафовал мать 5 детей

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Боялась коронавируса и не пускала в школу: в Луцке суд оштрафовал мать 5 детей

pixabay.com

Женщина должна уплатить штраф.

В Луцке суд оштрафовал многодетную мать из-за того, что ее дети пропускали уроки в школе. Трое дочерей и двое сыновей женщины не посещали учебу с сентября до середины октября.

Об этом сообщает ZAXID.NET

Луцкий горрайонный суд наказал многодетную мать, пятеро детей которой не посещали школу полтора месяца. Женщина должна уплатить штраф в размере 1700 грн.

Женщину уже раньше привлекали к ответственности в июле этого года, потому что ее дети пропустили 70% занятий в школе. Тогда женщина уплатила 850 грн штрафа.

Непосещение ее детьми школы она объяснила тем, что боялась, что те подхватят коронавирус.

На этот раз суд снова признал ее виновной по статье о невыполнении родительских обязанностей и назначил штраф.

На заседание женщина не явилась, поэтому дело рассматривалось без его присутствия.

Известно, что представление об отсутствии детей на уроках сделала администрация школы. Женщина не отвечала на звонки и на родительское собрание не ходила.

В ноябре женщина предоставила письменные объяснения об отсутствии детей. Она объяснила, что сознательно не пускает их на уроки "из-за распространения коронавирусной инфекции".

Напомним, что мать Житомира   ночью находилась в местном развлекательном заведении и потеряла своего малолетнего сына. За недосмотр женщину оштрафовали на 850 гривен.

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