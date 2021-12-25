Боялась наказания: в Черкасской области 12-летняя девочка сбежала из дома из-за плохих оценок в табеле

Боялась наказания: в Черкасской области 12-летняя девочка сбежала из дома из-за плохих оценок в табеле

Девочка оставила родителям записку, в которой объяснили причины исчезновения.

В г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области 12-летняя девочка сбежала из дома из-за плохих оценок в табеле. Испуганные родители обратились в полицию.

Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области.

24 декабря девочка оставила родителям записку, где написала, что у нее у табели плохие оценки, а потому она не вернется домой. Мать школьницы обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ее последний раз видела дочь в 8:00, когда она шла в школу, однако после занятий девочка домой не вернулась. Она боялась, что родные ее накажут из-за плохих оценок.

Правоохранители разыскали девочку. Она была у своей подруги.

"Родные были очень благодарны полицейским за то, что вернули ребенка домой. Сейчас с ними полицейские ювенальные превенции проводят профилактическую беседу и разъясняют, к чему приводят подобные поступки", — говорится в сообщении.

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