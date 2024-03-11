Боялась порчи: на Закарпатье женщина отдала полтора миллиона гривен и золото молодой аферистке

Жительница Закарпатья стала жертвой 22-летней мошенницы, выманившей денежные средства на общую сумму почти 1,5 млн грн и ювелирные украшения.

О случившемся сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

По информации следствия, потерпевшая обратилась к правоохранителям и сообщила, что стала жертвой аферистки, которая под видом "снятия порчи с семьи" завладела всеми ее сбережениями.

Установлено, что с так называемой провидицей жительница Закарпатья контактировала через Интернет.

Подозреваемая заверила, что поможет женщине, но для проведения необходимых "ритуалов" ей нужны деньги и золотые украшения. Часть средств потерпевшая перевела на банковскую карточку злоумышленницы, а часть наличными передала ей через доверенное лицо.

Сама же подозреваемая все это время находилась в Чернигове. Правоохранители установили ее место жительства и провели там санкционированные обыски. Нашли и изъяли мобильный телефон, банковские карты, квитанции и ювелирные украшения, среди которых и принадлежащие потерпевшей.

22-летней уроженке Киевщины сообщили о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Кроме того, ей избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 1 млн 481 тыс грн залога.

Напомним, на Прикарпатье женщина, у которой мужчина-военнослужащий пропал без вести и не выходит на связь, стала жертвой "ясновидицы". Аферистка выманила у потерпевшей внушительную сумму и ювелирные украшения.

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