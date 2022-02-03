Боялась задохнуться: женщина из Черновцов стала зависимой от кислородного концентратора

Врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть пациентку в норму.

У женщины из Черновцов после тяжелой перенесенной формы COVID-19 возникла психологическая зависимость от кислородного концентратора. Страх задохнуться толкал ее к постоянному использованию аппарата.

Об этом рассказали в пресс-службе Черновицкой городской поликлиники №1.

"Страх задохнуться во сне заставлял ее использовать аппарат снова и снова, хотя легкие уже могли вполне обеспечить потребность организма в кислороде. А днем кислородный концентратор должен был быть рядом. Когда приходилось отлучаться из дома, например, на осмотр в поликлинику – пациентка брала с собой кислородную подушку", — рассказывают в медучреждении.

Чтобы отлучить женщину от использования кислородных аппаратов, врачам пришлось убедить пациентку в том, что ее легкие сами способны справиться со своей функцией.

"Кто прошел через тяжелое течение коронавируса, тот знает цену глотка свежего воздуха. Семейному врачу, пульманологу, психотерапевту пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть пациентку в норму. И тут уж нужны были даже не таблетки, а вербальные средства – убедить пациентку, что легкие справятся", — говорят в поликлинике.

Как онкобольной девочке из Одессы удалось поправиться после тяжелого коронавируса | Новости Украины

Читайте также: