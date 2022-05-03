Боятся, что их будут судить: российские оккупанты паникуют из-за СБУ, которая прослушивает их разговоры

Боятся, что их будут судить: российские оккупанты паникуют из-за СБУ, которая прослушивает их разговоры

Российские оккупанты становятся известными из-за разговоров со своими родственниками, которые публикует СБУ.

Поэтому они боятся, что их могут судить.

Об этом сообщает СБУ, выложив переписку с друзьями одного из "героев" телефонных разговоров.

Так недавно Служба безопасности Украины обнародовала телефонный разговор российского оккупанта из российской глубинки Ивана Клименко с матерью.

"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", - говорит Клименко матери.

СБУ сообщила, что у оккупанта несколько страниц в соцсетях, где публикует фото в военной форме и с нацистской символикой.

"Герой" разговора служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, считающейся элитой вооруженных сил РФ и всегда участвующей в военных парадах в Москве.

Клименко узнал, что СБУ перехватила его разговор с матерью и очень переживает на этот счет, спрашивая мнение своих друзей:

– Привет, Полин! Глянь, пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила.

– Запись звонка с твоей матерью, в которой ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные.

Другой друг тоже не слишком его поддержал: "На какой *уй ты написал! Вань, я тебя давным-давно говорил, что служба в армии – это не шутка".

Сейчас российский оккупант активно гуглит в Интернете статьи Уголовного кодекса, чтобы узнать, сколько лет он может получить в России за пропаганду нацизма.

"Иван, вот тебе новый квест: загугли, сколько тебе "светит" за нарушение законов и обычаев войны по международному праву", — посоветовали оккупанту в СБУ.

Напомним, что оккупанты уже настолько напуганы ВСУ, что массово отказываются воевать против них. Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта, который находится под Изюмом в Харьковской области, где тот жалуется другу, что не хочет продолжать воевать в Украине.

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