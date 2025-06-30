- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 571
- Время на прочтение
- 1 мин
"Боятся добрых дронов": во временно оккупированном Крыму подняли в воздух вертолеты
В Крыму раздались взрывы — российское ПВО активизировалось, Керченский был мост временно перекрыт.
В ночь на 30 июня 2025 года в Крыму раздались взрывы, будто стреляет российское ПВО.
Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев.
Освещение Керченского моста выключено.
С аэродрома "Кача" подняли в воздух вертолеты.
"Боятся добрых дронов", - иронично говорится в сообщении.
Движение автотранспорта по Керченскому мосту было временно перекрыто.
Людей на мосту и в зоне осмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Напомним, ранее мы писали о том, что незаконно построенный Крымский мост, соединяющий Россию с оккупированным полуостровом, находится в критическом состоянии и рискует обрушиться из-за активности грязевого вулкана, даже без влияния украинских ракет или взрывчатки.