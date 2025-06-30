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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Боятся добрых дронов": во временно оккупированном Крыму подняли в воздух вертолеты

В Крыму раздались взрывы — российское ПВО активизировалось, Керченский был мост временно перекрыт.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Крым

Крым / © Associated Press

В ночь на 30 июня 2025 года в Крыму раздались взрывы, будто стреляет российское ПВО.

Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев.

Освещение Керченского моста выключено.

С аэродрома "Кача" подняли в воздух вертолеты.

"Боятся добрых дронов", - иронично говорится в сообщении.

Движение автотранспорта по Керченскому мосту было временно перекрыто.

Людей на мосту и в зоне осмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что незаконно построенный Крымский мост, соединяющий Россию с оккупированным полуостровом, находится в критическом состоянии и рискует обрушиться из-за активности грязевого вулкана, даже без влияния украинских ракет или взрывчатки.

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