Боятся наступления ВСУ: в Запорожской области оккупанты затапливают поля

Коллаборанты пока из региона не уезжают, а вот свои семьи вывозят.

Российские оккупационные войска боятся наступления ВСУ. Чтобы хоть как-то ему помешать, россияне на юге захваченной Запорожской области затапливают поля и открывают шлюзы в оросительных каналах.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в интервью РБК-Украина.

"Например, они открывают шлюзы в оросительных каналах и таким образом затапливают наши поля. Делают все, чтобы мы не могли пройти по тому или иному пути", — рассказал он.

По словам главы ОВА, хотя коллаборанты на оккупированной части области пока покидают здесь, но их семьи уже выезжают в направлении России и аннексированного Крыма.

"По этому боятся? Конечно, боятся", — добавил глава ОВА.

Малашко говорит, что количество обстрелов Запорожской области выросло почти до 100-120 в сутки. Оккупанты, "целят по гражданским объектам".

Как сообщалось, российский криминалитет переезжает на временно захваченные территории Украины из-за того, что оккупационная администрация не способна "обеспечить там порядок".

Читайте также: