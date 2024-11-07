"Боятся не эскалации, а победы Украины": Кулеба раскритиковал позицию Южной Кореи по отношению к РФ

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике недостаточную реакцию Южной Кореи на появление северокорейских военных на украинском фронте.

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике недостаточную реакцию Южной Кореи на появление северокорейских военных на украинском фронте.

Об этом он сказал в интервью 24 Каналу.

"Южная Корея сейчас адекватно реагирует на появление северокорейских солдат на нашем фронте? Считаю, что нет", — заявил Кулеба, добавив, что такая позиция его не удивляет.

По его словам, Сеул, как богатая страна, мог бы предоставить "миллиард или два" на производство оружия в Украине. Кулеба подчеркнул, что у украинской оборонной промышленности, которую партнеры называют "менеджерским чудом", есть достаточные производственные мощности — не хватает только финансирования.

"Они могут делать больше, они должны больше делать, но они продолжают руководствоваться логикой, мол, не хотят эскалировать и посмотрят, что там и как", — отметил экс-министр.

Кулеба подчеркнул, что разговоры о "нежелании эскалации" безосновательны, поскольку Путин и так постоянно эскалирует конфликт.

"Куда еще эскалировать? Ракеты, "Шахеды" летают, на фронте мы видим, что происходит. Чего вы боитесь? Но они боятся не эскалации, а победы Украины, в результате которой произойдет коллапс России", — подытожил он.

Напомним, ранее посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко заявил, что большинство граждан Южной Кореи поддерживают Украину, но гораздо меньше корейцев выступают за предоставление летального оружия, ведь боятся эскалации в отношениях с КНДР и РФ и соответствующих угроз безопасности для своей страны.

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