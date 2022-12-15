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Боятся украинского десанта: оккупанты в Крыму дополнительно укрепляют береговую линию "зубами дракона" (фото)

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Просмотры
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© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины

В Сакском районе временно оккупированного полуострова появилась сеть минных заграждений, окопов и траншей.

В оккупированном Крыму российская армия пытается дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, опубликовав соответствующие фото.

Украинские разведчики в сообщении отметили, что недавно вдоль берега у села Молочное Сакского района оккупанты обустроили сеть минных заграждений, окопов и траншей.

"Дополнительно устанавливаются так называемые "зубы дракона" — ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники", — сообщили в ГУР Минобороны.

Напомним, ранее оккупанты возле админграницы с Крымом построили новые траншейные системы для обороны от контрнаступления ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
811
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