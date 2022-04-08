Бойцам на передовые позиции передали 15 тонн гуманитарной помощи из Польши

Бойцам на передовые позиции передали 15 тонн гуманитарной помощи из Польши

В частности помощь содержит продукты питания.

Украинским военным на передовые позиции на юго-восточном направлении было передано 15 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщило Командование объединенных сил ВС Украины.

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По словам командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, помощь состоит из пищевых продуктов длительного хранения, средств гигиены, спальных мешков и других необходимых в военном быту вещей.

"Гуманитарный груз был передан для Командования благодаря нашим друзьям из Польши. Растаможку, складирование груза и другие необходимые процедуры совершили представители благотворительного фонда "Международная ассоциация поддержки Украины» руководителем которого является Ольга Чуйко", — подчеркнул генерал-лейтенант.

Наев добавил, что важную роль в совместных гуманитарных программах Командования объединенных сил ВС Украины играют украинские перевозчики во главе с президентом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонидом Костюченко.

Как сообщалось, в рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток" из Франции в Украину прибыли два грузовых автопоезда с гуманитарным грузом медицинского назначения весом 26 тонн. В состав гуманитарной помощи входит медицинское оборудование, медикаменты, дезинфицирующие средства и медицинские расходники для военных госпиталей, а также гражданских медицинских учреждений.