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Бойцы 3-й штурмовой ударили по скоплению оккупантов и подорвали авто с БК (видео)

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Бойцы 3-й штурмовой ударили по скоплению оккупантов и подорвали авто с БК (видео)

Детонація ворожої техніки

Враг, традиционно, понес потери.

Бойцы Третьей штурмовой бригады попали по скоплению окупантов и взорвали авто с БК. По врагу отработали в Харьковской области.

Об этом пишет 3-я отдельная штурмовая бригада.

"Оккупанты прятались от украинских дронов в сараях, зданиях, окопах и блиндажах. И пока одни дроны выследили и "сожгли" эти укрытия, другие уже залетели и разнесли их на куски", — отмечается в сообщении.

На кадрах виден вражеский автомобиль, начиненный БК, и его детонацию после поражения.

Ранее украинские воины показали поединок FPV против российских САУ "Нона ". Так сразу две артустановки, тентованную баги и "буханку" окупантов поразили дронары Третьей штурмовой.

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