Бойцы "Асгарда" заявили, что их дальше "ломают через колено" (видео)

По словам военных, несмотря на заявление Сухопутных войск о начатом расследовании, пока не было никаких вызовов и объяснений.

Бойцы подразделения "Асгард" заявили, что, несмотря на заявление Сухопутных войск ВСУ о начатом расследовании, сейчас продолжаются действия, которые являются прямой реализацией угроз Александра Дмитриева "Тихохода" о "ломании через колено".

Об этом говорится в видеообращении бойцов подразделения в Сети.

Военные из подразделения "Асгард" призвали распространять информацию о "неправомерных действиях Александра Дмитриева "Тихохода", который работает на уничтожение подразделения как такового".

Бойцы заявили, что, несмотря на заявление Сухопутных войск о начатом расследовании, пока не было никаких вызовов и объяснений. Вместо этого командиры роты активно получают устные приказы о перемещении личного состава подразделения в одиночку в различные отделения роты с последующим нецелесообразным их использованием.

"Такие действия являются прямой реализацией угрозы Дмитриева о "ломании через колено" одного из самых эффективных подразделений ASGARD из-за нежелания военных принудительно находиться в сомнительном проекте "ОЧИ". Потому что мы – не проект, и не частная собственность "решалы" Дмитриева, а боеспособное военное подразделение", – говорится в заявлении военных.

Бойцы также призвали не допустить уничтожения их эффективного подразделения Дмитриевым.

Бойцы подразделения "Асгард" заявили, что их дальше "ломают через колено"

Напомним, накануне в Сухопутных войсках пообещали тщательно расследовать инцидент с бойцами подразделения "Асгард", обвинившими координатора проекта "ОЧИ" Дмитриева в унижениях и угрозах. Военные также заявили, что этот гражданский представлялся советником командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка и без полномочий раздавал приказы.

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