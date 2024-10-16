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Бойцы "Асгарда" заявили, что их дальше "ломают через колено" (видео)

Бойцы "Асгарда" заявили, что их дальше "ломают через колено" (видео)

Бойцы подразделения "Асгард"/Скриншот с видео

По словам военных, несмотря на заявление Сухопутных войск о начатом расследовании, пока не было никаких вызовов и объяснений.

Бойцы подразделения "Асгард" заявили, что, несмотря на заявление Сухопутных войск ВСУ о начатом расследовании, сейчас продолжаются действия, которые являются прямой реализацией угроз Александра Дмитриева "Тихохода" о "ломании через колено".

Об этом говорится в видеообращении бойцов подразделения в Сети.

Военные из подразделения "Асгард" призвали распространять информацию о "неправомерных действиях Александра Дмитриева "Тихохода", который работает на уничтожение подразделения как такового".

Бойцы заявили, что, несмотря на заявление Сухопутных войск о начатом расследовании, пока не было никаких вызовов и объяснений. Вместо этого командиры роты активно получают устные приказы о перемещении личного состава подразделения в одиночку в различные отделения роты с последующим нецелесообразным их использованием.

"Такие действия являются прямой реализацией угрозы Дмитриева о "ломании через колено" одного из самых эффективных подразделений ASGARD из-за нежелания военных принудительно находиться в сомнительном проекте "ОЧИ". Потому что мы – не проект, и не частная собственность "решалы" Дмитриева, а боеспособное военное подразделение", – говорится в заявлении военных.

Бойцы также призвали не допустить уничтожения их эффективного подразделения Дмитриевым.

Бойцы подразделения "Асгард" заявили, что их дальше "ломают через колено"

Бойцы подразделения "Асгард" заявили, что их дальше "ломают через колено"

Напомним, накануне в Сухопутных войсках пообещали тщательно расследовать инцидент с бойцами подразделения "Асгард", обвинившими координатора проекта "ОЧИ" Дмитриева в унижениях и угрозах. Военные также заявили, что этот гражданский представлялся советником командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка и без полномочий раздавал приказы.

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