Бойцы НГУ показали яркую работу дронов по врагу (видео)

Враг нес, терпит и будет нести потери в Украине.

Бойцы НГУ показали поединок беспилотника и наземной техники противника. В результате эффективной работы поражены техника и личный состав армии РФ.

Об этом пишет "ХАРТИЯ"

НГУ показали яркую работу дронов по врагу

"Против дронов 13-й бригады НГУ в эти дни также не устояли танк, гаубица и пушка, не говоря уже о пехотинцах в укрытиях и без", — отметили в сообщении.

Ранее на Харьковщине украинские бойцы эффективно отработали по оккупантам. Они показали поражение наземной беспилотной техники и минометного гнезда.

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