Бойцы подразделения "Асгард" обвинили советника командующего Павлюка в унижении достоинства военных

Бойцы требуют от Дмитрия публичного извинения, который в свою очередь обвинение отрицает.

Бойцы Сухопутных войск подразделения "Асгард" заявили, что координатор проекта "ОЧИ" Александр Дмитриев "Тихоход", представлявшийся советником командующего Александра Павлюка, без полномочий отдавал приказы, унижал и угрожал.

Об этом пишут бойцы, подготовившие обращение к командованию. Сам же Дмитриев отрицал обвинения и прокомментировал инцидент hromadske.

Военные обнародовали запись, на которой якобы говорит Александр Дмитриев.

На видео Дмитриев якобы говорит о боевом приказе, однако мужчина, с которым он говорил, на указания "Тихохода" утверждал, что не слышал этих слов.

"Я, бл**ь, говорю, ты за**ав меня. Я тебе отец, что ли, бл**ь. Или ты сыночек мне, что я должен постоянно лояльно с тобой говорить. Ты совесть имей, бл** ь. Что это за ху**я, за сопли, бл**ь?.. Но ты за**ав меня. *ь. Ты думаешь, я не умею ломать или делать через колено, нах*й? Разговор окончен", — говорит Дмитриев.

В подразделении говорят, что командир роты представлял Дмитриева как человека, якобы "решающего вопрос" с командованием. Он, в частности, с гражданским Сергеем Жуком "незаконно и самовольно" вошли в помещение режимного военно-объекта, где находился личный склад, оружие и техника роты. По словам бойца подразделения с позывным Чех, "Тихоход" начал ставить задачи и раздавать указания по перемещению личного состава "Асгарда".

Он утверждал, что он наделен полномочиями от командования Сухопутных войск и ВСУ.

"Хотя юридически это невозможно, поскольку только командир имеет право отдавать приказы", — рассказал военный.

Он также рассказал, что бойцы отказались его слушать, а он "начал ругаться, унижая бойцов и открыто угрожая им".

Военные подготовили обращение к командованию полка, командованию Генштаба, командованию Сухопутных войск и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому с просьбой предотвратить подобные ситуации в армии.

"Никто не имеет права унижать честь и достоинство воинов, которые борются за независимость Украины ни по закону, ни по кодексу военной чести. Позорное поведение Дмитриева Александра недопустимо", — подчеркнул Чех.

В свою очередь Дмитриев назвал обвинение "провокацией, которая давно спрогнозирована".

В комментарии изданию hromadske Дмитриев заявил, что приказов не было и не могло быть.

По его словам, будет расследование, а ситуацию будут комментировать официальные источники.

Напомним, накануне заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин прокомментировал привлечение военных КНДР для войны против Украины. Он назвал это вполне реальным.

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