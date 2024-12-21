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Бойцы Полка Калиновского показали эффектную работу по оккупантам (видео)

Бойцы Полка Калиновского показали эффектную работу по оккупантам (видео)

Боевая работа Полка Калиновского

В полку воюют бойцы свободной Беларуси против российских окупантов на стороне Украины.

Воины Полка Калиновского поделились новым видео своей работы. Они участвовали в освобождении территории в Харьковской области в районе села Липцы.

Об этом написали в телеграмм-канале Полка Калиновского.

Полк Калиновского показал кадры боевой работы по оккупантам

Полк Калиновского показал кадры боевой работы по оккупантам

"Бойцы полка Калиновского вместе с собратьями из ВСУ ведут стрелковый бой с врагом", — отметили в полку.

Напомним, Украина сможет победить в войне с Россией, если сменит советские механизмы в армии на современные и использует слабости врага. Белорусский доброволец подчеркнул, что все зависит от украинской власти.

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