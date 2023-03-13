Бойцы получили от «Стального фронта» коммуникационное оборудование для бронетранспортеров M113

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (3 ОШБр) получили комплекты специального коммуникационного оборудования для 40 бронетранспортеров M113, что позволит подразделениям повысить функциональность связи в бронетранспортерах и эффективнее выполнять боевые задания.

Стоимость оборудования – около 6,5 миллионов гривен, передала его компания Метинвест в рамках милитарной инициативы «Стальной фронт», которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи военным.

"Средства связи и коммуникации позволят бронетранспортерам передавать информацию о своем местонахождении и состоянии, что помогает командиру получать статус текущей ситуации боевой единицы на поле боя и координировать военные операции. Кроме того, такие средства связи могут использоваться для координации действий между боевыми единицами" подразделения, что увеличивает эффективность применения техники и минимизирует риски потери кортроля над ситуацией", — объясняют военные.

«Системы связи и коммуникации, оборудованные бронетранспортерами М113, позволяют подавлять шум гусениц при движении и в условиях ведения огня из минометов и пулеметов, которыми оборудованы бронетранспортеры М113. Техника передана военным 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которые обороняют Бахмуту», — рассказал старший менеджер Управления слияния и поглощения Проектного офиса Метинвест Александр Куль.

Кроме средств связи, бойцам было передано 100 командирских и 106 автомобильных радиостанций, 153 автономных зарядных станций и аккумуляторов, 9 ретрансляторов, 356 антенн, 48 роутеров и другое специальное оборудование.

"При построении новой линии связи, зарядные станции служат источником питания для ретрансляторов, которые в комплексе с остальным переданным оборудованием позволяют расширить покрытие связью на передовой. Расширение периметра покрытия позволяет повышать координацию военных операций и снизить потери", — пояснил Куль.

Напомним, Метинвест также передал бойцам уже почти 140 мобильных укрытий из волнистой стали, которые при правильной установке способны выдержать обстрел 152-мм снарядами. В каждом таком укрытии есть все, что необходимо для отдыха – место для печки, водостоки, отсеки для хранения оружия и шесть спальных мест. Также специалисты компании разработали прототип капсулы, который будет использоваться для защиты мирного населения: она проходит финальные тестирования.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках «Стального Фронта» Ахметова. https://steelfront.scm.com.ua/ Компания передала защитникам более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам около 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и «скорые», а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.