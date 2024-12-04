Бойцы ПВО Третьей штурмовой ликвидировали рекордное количество вражеских "крыльев" (видео)

За три месяца подразделения ПВО Третьей штурмовой ликвидировали наибольшее количество вражеских беспилотников среди всех механизированных бригад СВ ВСУ. Это десятки российских "Ланцетов", "Орланов", ZALA, Supercam и другие.

Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада.

ПВО Третьей штурмовой ликвидировали рекордное количество вражеских "крыльев"

"Это более сотни ударных и разведывательных "крыльев" врага, которые стали сбитым в небе ломом!", — отметили в бригаде.

Ранее воины Третьей штурмовой поразили вражескую бронетехнику и пехоту в Харьковской области. Задание выполнил Батальон беспилотных систем.

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