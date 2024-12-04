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Бойцы ПВО Третьей штурмовой ликвидировали рекордное количество вражеских "крыльев" (видео)

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Бойцы ПВО Третьей штурмовой ликвидировали рекордное количество вражеских "крыльев" (видео)

Бойцы ПВО 3-й штурмовой

Рекорды установлены в Харьковской области.

За три месяца подразделения ПВО Третьей штурмовой ликвидировали наибольшее количество вражеских беспилотников среди всех механизированных бригад СВ ВСУ. Это десятки российских "Ланцетов", "Орланов", ZALA, Supercam и другие.

Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада.

ПВО Третьей штурмовой ликвидировали рекордное количество вражеских "крыльев"

ПВО Третьей штурмовой ликвидировали рекордное количество вражеских "крыльев"

"Это более сотни ударных и разведывательных "крыльев" врага, которые стали сбитым в небе ломом!", — отметили в бригаде.

Ранее воины Третьей штурмовой поразили вражескую бронетехнику и пехоту в Харьковской области. Задание выполнил Батальон беспилотных систем.

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