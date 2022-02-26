Бойцы терробороны спасли российского оккупанта от расправы: его хотел ликвидировать пенсионер (видео)

Российские оккупанты должны уйти из Украины.

Бойцы территориальной обороны едва спасли российского оккупанта от расправы. Его хотел уничтожить украинский пенсионер.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"От мала до велика все готовы рвать оккупантов голыми руками. Воины ТРО едва спасти оккупанта от расправы украинского пенсионера. Российская св*лочь, сдавайтесь или бегите. Другого выхода у вас нет. Время идет на часы. Поддерживайте Вооруженные Силы Украины! Победа будет за нами! Cлава Украине", — говорится в сообщении.