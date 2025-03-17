Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бойцы ВСУ нашли исторические артефакты, когда строили фортификации на юге (фото)

Бойцы ВСУ нашли исторические артефакты, когда строили фортификации на юге (фото)

Бойцы 123 бригады ТРО натолкнулись на архаический могильник во время возведения фортификаций/Фото: 123 бригада ТрО

Бойцы 123-й бригады ТрО натолкнулись на архаический могильник.

Во время строительства фортификационных сооружений на юге Украины военный-водитель экскаватора Николай нашел коринфскую амфору, которая использовалась в ритуальных целях и размещалась в могилах.

Об этом сообщается на Facebook-странице 123-й бригады.

Найдя амфору, Николай обратился к своему побратиму Евгению, который увлекается историей. Вместе они передали находку музею "Старофлотские казармы".

Эксперты музея установили, что это коринфская амфора, которая использовалась в ритуальных целях и размещалась в могилах. Место, где бойцы возводили фортификации, оказалось архаическим могильником, датируемым VI-V веками до н. э.

Отмечается, что особое внимание музейщиков привлек еще один найденный ионийский сосуд – ойнохойя. Это древнегреческий кувшин с одной ручкой и тремя носиками. Его использовали для разливания вина во время симпосий – ритуализированных банкетов в Древней Греции с буйным весельем. Это была важная составляющая досуга мужчин.

"Это ритуальные вещи, созданные специально для захоронений, привезенные из Греции. Важно, что сосуды целые, без повреждений, что свидетельствует о высоком социальном статусе погребенных", — рассказал военный Александр, который был археологом, преподавателем Николаевского национального университета им. В. А. Сухомлинского.

Вместе с артефактами бойцы передали в музей останки костей похороненных людей.

Бойцы 123 бригады ТРО натолкнулись на архаический могильник во время возведения фортификаций/Фото: 123 бригада ТрО / ©
Бойцы 123 бригады ТРО натолкнулись на архаический могильник во время возведения фортификаций/Фото: 123 бригада ТрО
Бойцы 123 бригады ТРО натолкнулись на архаический могильник во время возведения фортификаций/Фото: 123 бригада ТрО / ©
Бойцы 123 бригады ТРО натолкнулись на архаический могильник во время возведения фортификаций/Фото: 123 бригада ТрО
Бойцы 123 бригады ТРО натолкнулись на архаический могильник во время возведения фортификаций/Фото: 123 бригада ТрО / ©
Бойцы 123 бригады ТРО натолкнулись на архаический могильник во время возведения фортификаций/Фото: 123 бригада ТрО

Напомним, в Запорожье археолог Александр Шкаликов нашел на побережье обмелевшего Днепра обломок керамической посуды, которой может быть более 5000 лет.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация