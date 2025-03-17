Бойцы ВСУ нашли исторические артефакты, когда строили фортификации на юге (фото)

Во время строительства фортификационных сооружений на юге Украины военный-водитель экскаватора Николай нашел коринфскую амфору, которая использовалась в ритуальных целях и размещалась в могилах.

Об этом сообщается на Facebook-странице 123-й бригады.

Найдя амфору, Николай обратился к своему побратиму Евгению, который увлекается историей. Вместе они передали находку музею "Старофлотские казармы".

Эксперты музея установили, что это коринфская амфора, которая использовалась в ритуальных целях и размещалась в могилах. Место, где бойцы возводили фортификации, оказалось архаическим могильником, датируемым VI-V веками до н. э.

Отмечается, что особое внимание музейщиков привлек еще один найденный ионийский сосуд – ойнохойя. Это древнегреческий кувшин с одной ручкой и тремя носиками. Его использовали для разливания вина во время симпосий – ритуализированных банкетов в Древней Греции с буйным весельем. Это была важная составляющая досуга мужчин.

"Это ритуальные вещи, созданные специально для захоронений, привезенные из Греции. Важно, что сосуды целые, без повреждений, что свидетельствует о высоком социальном статусе погребенных", — рассказал военный Александр, который был археологом, преподавателем Николаевского национального университета им. В. А. Сухомлинского.

Вместе с артефактами бойцы передали в музей останки костей похороненных людей.

Бойцы 123 бригады ТРО натолкнулись на архаический могильник во время возведения фортификаций/Фото: 123 бригада ТрО

Бойцы 123 бригады ТРО натолкнулись на архаический могильник во время возведения фортификаций/Фото: 123 бригада ТрО

Бойцы 123 бригады ТРО натолкнулись на архаический могильник во время возведения фортификаций/Фото: 123 бригада ТрО

Напомним, в Запорожье археолог Александр Шкаликов нашел на побережье обмелевшего Днепра обломок керамической посуды, которой может быть более 5000 лет.