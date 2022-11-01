Бойцы ВСУ показали, как оккупанты замаскировали свои окопы: "Даже и не скажешь, что это вход" (видео)

Ящик, который вроде бы просто лежал на земле, оказался входом в окоп.

Украинские военные показали, как российские оккупанты замаскировали свои окопы, чтобы их не обнаружили ВСУ.

Соответствующее видео обнародовал канал СтратКом ВСУ в Telegram.

На одной из своих позиций захватчики закрыли вход в окоп ящиком от боеприпасов так, что сразу трудно догадаться, что под ним может быть вырытое углубление в земле.

"Лежит ящик, даже не скажешь, что вход сюда есть. Открываешь – и вход. Вот в таких норах они жили в полевых условиях", — сказал украинский защитник, показавший окоп россиян.

Напомним, ранее ВСУ показали загаженную позицию сбежавших из-за наступления украинских бойцов российских оккупантов.

Также бойцы показали, как оккупанты загадили забранный у местных жителей дом, в котором потом жили.

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