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Бойцы ВСУ показали, как уничтожили замаскированный опорный пункт оккупантов на Бахмутском направлении: видео

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2785
Время на прочтение
1 мин
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Бойцы ВСУ показали, как уничтожили замаскированный опорный пункт оккупантов на Бахмутском направлении: видео

скриншот с видео

Бойцы 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода ударили по оккупантам на Бахмутском направлении.

Украинские военные уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт оккупантов, который они обустроили в одном из захваченных домов.

Соответствующее видео обнародовал Телеграмм-канал Сратком ВСУ.

"Украинские пушкари без устали уничтожают оккупантов. В этом конкретном случае даже попытка замаскировать свой опорный пункт в одном из захваченных домов на Бахмутском направлении не помогла рашистам убежать от бойцов 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода", — говорится в сообщении.

Ситуация на Бахмутском направлении

Наиболее сложной на фронте ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по своим же трупам пытается продвигаться вперед, говорит Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ отбили атаки россиян возле Бахмута и Белогоровки. Оккупанты на Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляли районы более 25 населенных пунктов.

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Дата публикации
Просмотры
2785
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