Бойцы ВСУ продемонстрировали эффектную работу их танка по кафирам (видео)

Противник не уменьшает давление.
Бойцы 59-й бригады продемонстрировали эффектную работу их танка по оккупантам. Кадры зафиксированы южнее Цукуриного.
Об этом сообщает DeepState.
"Враг давит на населенный пункт, проводя постоянные штурмы. Карта в районе поселка претерпевает определенные изменения", — акцентировали в DeepState.
Ранее стало известно, что враг продвинулся у Новогродовки, Мариновки и Цукуриного.
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