Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бойцы ВСУ продемонстрировали эффектную работу их танка по кафирам (видео)

Дата публикации
Просмотры
22
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Бойцы ВСУ продемонстрировали эффектную работу их танка по кафирам (видео)

Бойцы ВСУ продемонстрировали эффектную работу их танка по оккупантам

Противник не уменьшает давление.

Бойцы 59-й бригады продемонстрировали эффектную работу их танка по оккупантам. Кадры зафиксированы южнее Цукуриного.

Об этом сообщает DeepState.

"Враг давит на населенный пункт, проводя постоянные штурмы. Карта в районе поселка претерпевает определенные изменения", — акцентировали в DeepState.

Ранее стало известно, что враг продвинулся у Новогродовки, Мариновки и Цукуриного.

Читайте также:

ВСУ продемонстрировали эффектную работу танка по оккупанту

ВСУ продемонстрировали эффектную работу танка по оккупанту

Похожие темы:

Следующая публикация