Бойцы ВСУ продемонстрировали эффектную работу их танка по кафирам (видео)

Противник не уменьшает давление.

Бойцы 59-й бригады продемонстрировали эффектную работу их танка по оккупантам. Кадры зафиксированы южнее Цукуриного.

Об этом сообщает DeepState.

"Враг давит на населенный пункт, проводя постоянные штурмы. Карта в районе поселка претерпевает определенные изменения", — акцентировали в DeepState.

Ранее стало известно, что враг продвинулся у Новогродовки, Мариновки и Цукуриного.

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