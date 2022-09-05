Бойцы ВСУ с помощью "Байрактара" уничтожили два ЗРК "Тор-М1" рашистов: видео

"Байрактар" ликвидировал ЗРК оккупантов, которые должны уничтожать беспилотники и другие летательные объекты.

Украинские военные уничтожили с помощью "Байрактара" два тактических зенитных ракетных комплекса "Тор-М1" оккупантов. Эти ЗРК предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Об уничтожении средств ПВО россиян сообщило сегодня, 5 сентября, Управление стратегических коммуникации ВСУ.

"Два ЗРК "Тор-1М", которые должны уничтожать БПЛА, поймали плюхи от "Байрактара", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы рассказывали, как военные ВСУ уничтожили российскую пушку "Гиацинт" и грузовик с боекомплектом.

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