Бойцы ВСУ смогут получать высшее образование без перерыва в службе

Правительство одобрило предложенные Минобороны изменения, которые позволят военным учиться в высших учебных заведениях без отрыва от службы.

Министерство обороны Украины разработало изменения в Положение о прохождении военной службы, которые позволят контрактникам и призывникам в возрасте 18-24 лет учиться в высших учебных заведениях.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Чтобы продолжать получать высшее образование, не прерывая военную службу, нужно получить разрешение от командира соединения или высшего командования. Решение оформляется приказом по воинской части.

"Это особенно важно для тех, кто подписывает контракт по проекту "Контракт 18-24". Такие военнослужащие получат возможность не только служить, но и учиться, развивать профессиональные навыки и готовиться к будущей карьере – как в армии, так и в гражданской жизни", – говорится в заявлении Умерова.

Он сообщил, что Кабинет министров Украины уже одобрил соответствующий проект от Минобороны. В ближайшее время он будет подан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, 9 марта военную присягу приняли первые военнослужащие по контракту "18-24". Они будут служить в 10-й Горно-штурмовой бригаде.