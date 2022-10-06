Бойцы ВСУ затрофеили на Харьковщине новейшие российские бронебойные патроны "Игольник": фото

Украинские военные захватили в селе Пески Радьковские Харьковской области новейшие российские бронебойные патроны ППБС (повышенного пробиваемости, бронебойный сердечник) гс "Игольник".

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

"Все лучшее, чем кацапия может убивать, она направляет в Украину. Чтобы убивать украинцев. Это новейшие российские бронебойные патроны ППБС гс "Игольник", которые украинские военные затрофеили в селе Пески Радьковские на Харьковщине. Под индексом ГРАУ 7Н30 их получили кацапские войска в 2016 году. А эта партия изготовлена в 2019 году. По пробивному свойству они превышают в два раза раньше изготовленные патроны 7Н24 почти. Но больше они не полетят в сторону украинских военных", — говорится в сообщении.

фото/СтратКом ВСУ

фото/СтратКом ВСУ

фото/СтратКом ВСУ

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