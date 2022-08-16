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Бойцы ВСУ, жаря яйца с картофелем, поджарили российский "Солнцепек" (видео)

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Бойцы ВСУ, жаря яйца с картофелем, поджарили российский "Солнцепек" (видео)

ВСУ продолжают уничтожать технику оккупантов.

Готовя обед, они успели вместе с ПТРК "Стугна" поджарить российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Эпическое видео выложили в Сети.

На кадрах видно, как украинские защитники, тщательно прицелившись из украинской "Стугны", метко попали в российский "Солнцепек".

Радости бойцов не было предела. Они вместе выкрикивали: "Есть".

Изюминкой эпического видео стало то, что в это время голос за кадром спрашивает участников "операции по демилитаризации", сколько кому яиц бить в жареный картофель.

Напомним, что за сутки ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов, сбили вертолет и три крылатые ракеты.

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