Бойцы ВСУ, жаря яйца с картофелем, поджарили российский "Солнцепек" (видео)

Готовя обед, они успели вместе с ПТРК "Стугна" поджарить российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Эпическое видео выложили в Сети.

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На кадрах видно, как украинские защитники, тщательно прицелившись из украинской "Стугны", метко попали в российский "Солнцепек".

Радости бойцов не было предела. Они вместе выкрикивали: "Есть".

Изюминкой эпического видео стало то, что в это время голос за кадром спрашивает участников "операции по демилитаризации", сколько кому яиц бить в жареный картофель.

Напомним, что за сутки ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов, сбили вертолет и три крылатые ракеты.

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