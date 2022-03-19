Бойкот Nestle: Anonymous обратились к твиттеру с просьбой отключить компанию, продолжающую финансировать РФ

Анонимная группа активистов призвала бойкотировать продукцию Nestle, поскольку она продолжает свою деятельность в России.

Anonymous призывают отключить Nestle в нескольких сетях после того, как она отказалась прекратить работу в России.

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Об этом сообщает meaww.com.

18 марта анонимная группа хакеров призвала бойкотировать продукцию Nestle, поскольку она продолжает свою деятельность в России (Twitter, Justin Sullivan/Getty Images)

Anonymous призывали к полному бойкоту продукции Nestle после того, как швейцарский продовольственный конгломерат продолжал поставлять товары первой необходимости в Россию, несмотря на растущее давление со стороны коллег с целью разорвать связи.

Согласно опросу Morning Consult, проведенному ранее в этом месяце, почти 75 процентов населения США поддерживают бойкот. Стоит отметить, что Nestle прекратила рекламу, капитальные вложения, а также отгрузку товаров второстепенного веса в Россию. Тем не менее, по сообщению Bloomberg, компания продолжала поставлять нации предметы первой необходимости, такие как детское питание.

Напомним, что в Украине идет борьба с Россией по нескольким направлениям. Среди них – продолжающаяся цифровая блокада. В общей сложности за сутки 18 марта с российского рынка ушло семь компаний.

В течение дня 18 марта с российского рынка ушли следующие технологические компании:

Schneider Electric приостановила новые инвестиции и поставки в рамках новых проектов в РФ и Белоруссию. Это один из мировых лидеров в предоставлении цифровых решений в сфере управления электроэнергией и автоматизации.

приостановила новые инвестиции и поставки в рамках новых проектов в РФ и Белоруссию. Это один из мировых лидеров в предоставлении цифровых решений в сфере управления электроэнергией и автоматизации. Легенды мирового футбола Реал, ПСЖ и Милан отказались сотрудничать с букмекерской компанией Fonbet.

Dahua, китайский производитель профессиональной техники и электроники (камеры видеонаблюдения и тд), прекращает все поставки в РФ. Все, что до 24 марта не будет продано и останется на складах РФ, Dahua отнимет ее обратно.

китайский производитель профессиональной техники и электроники (камеры видеонаблюдения и тд), прекращает все поставки в РФ. Все, что до 24 марта не будет продано и останется на складах РФ, Dahua отнимет ее обратно. У всех официальных тренеров MikroTik в РФ приостановлено действие тренерских сертификатов. Официальные тренинги MikroTik в России больше не проводятся. Все инженерные сертификаты действительны до истечения срока годности. Ранее MikroTik временно приостановил приём заказов на новые девайсы и остановил поставку лицензий; текущие лицензии пока работают. Министр отмечает, что компания MikroTik разрабатывает и продает Ethernet и беспроводное сетевое оборудование.

в РФ приостановлено действие тренерских сертификатов. Официальные тренинги MikroTik в России больше не проводятся. Все инженерные сертификаты действительны до истечения срока годности. Ранее MikroTik временно приостановил приём заказов на новые девайсы и остановил поставку лицензий; текущие лицензии пока работают. Министр отмечает, что компания MikroTik разрабатывает и продает Ethernet и беспроводное сетевое оборудование. IT-компания Docker приостановила подписки в РФ и Беларуси. Docker – это американская технологическая компания, развивающая платформу для разработки. По словам ее руководителя Скотта Джонсона, компания «не будет иметь дело» с российскими компаниями в этот период.

приостановила подписки в РФ и Беларуси. Docker – это американская технологическая компания, развивающая платформу для разработки. По словам ее руководителя Скотта Джонсона, компания «не будет иметь дело» с российскими компаниями в этот период. Figma перестала принимать оплату российскими картами.

перестала принимать оплату российскими картами. LG Electronics приостановил все поставки техники в РФ.

Заметим, что из-за вторжения России в Украину работать или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались почти 200 компаний.