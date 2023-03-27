"Бойтесь": юрист УПЦ МП пригрозила "крестными ходами" из-за выселения из Лавры

В Московском патриархате угрожают вывести своих сторонников на улицы, если УПЦ МП все же выгонят из Киево-Печерской лавры.

Верующая УПЦ МП Виктория Кохановская, называющая себя правозащитницей, пригрозила властям, что верующие Московского патриархата выйдут на улицы "в крестный ход" в ответ на выселение их конфессии из Киево-Печерской лавры.

Об этом Кохановская заявила в комментарии "5 каналу".

"Бойтесь! Ибо только их (иерархов УПЦ МП. – Ред.) одно слово благословения нам и мы выходим! Мы выходим с иконами и идем в крестный ход", – заявила верующая Московского патриархата.

Она заявила, что в Украине якобы проходят преследования граждан за религиозные убеждения.

"Я правозащитник, я юрист и я прихожанка Украинской православной церкви. Это происходит преследование граждан Украины, это связано за мои религиозные убеждения. А я верую, исповедовала и буду исповедовать. Меня в православной вере окрестили, меня в православной и отпоют", – заявила Виктория Кохановская.

Как сообщила сама женщина в Facebook, во время последней литургии УПЦ МП в Киево-Печерской лавре сотрудник СБУ якобы попытался вручить подозрение. Однако эмоциональная верующая устроила скандал, и правоохранитель был вынужден уйти. В СБУ эту информацию не комментировали.

Напомним, до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству.

Сегодня представители УПЦ МП активно вывозят вещи из Лавры – даже столы, стулья и бойлеры. Забирают ли они унитазы – пока неизвестно.

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