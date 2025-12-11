Бойцов из СЗЧ будут отправлять только в штурмовики и десантники - соцсети

Проблема СЗЧ в Украине

Вернуться с СЗЧ можно только в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

По информации канала, высшее военное командование направляет директивы о запрете рекомендательных писем бригадам для привлечения бойцов, возвращающихся из СЗЧ на службу.

Одновременно с этим дали указание зачислять СЗЧшников на службу исключительно в полки/батальоны штурмовых войск.

«Таким образом, обычные бригады/подразделения теряют возможность осуществлять пополнение личного состава бойцами, которые решили вернуться с СЗЧ и множится на ноль вся проведенная реформа и медийная кампания на соответствующий процесс», — говорится в сообщении.

Кроме того, эти указания становятся препятствием для перевода бойцов через СЗЧ, желающих обойти несовершенную систему переводов.

Журналистка «Громадського» Диана Буцко рассказала, что военный из механизированной бригады переслал ей сообщение от командира о том, что теперь из СЗЧ можно вернуться только в штурмовики или десантники.

По ее словам, само распоряжение или директиву Генштаба никто не видел.

«Но появились другие звоночки. В еще одной бригаде запретили давать отношения пошедшим в СЗЧ военным. Мол, теперь будете набирать только из-за батальонов резерва. В другом батальоне командир с этим столкнулся на практике. Он еще раньше выписал отношение пошедшему в СЗЧ бойцу, но хотел вернуться в армию и готов был идти в пехоту, но именно к этому командиру. Когда боец пошел в ВСП и ТЦК, его направили в штурмовой полк N. Он сбежал, пошел в другой ТЦК — его направили в штурмовой полк М», — говорит Буцко.

Военный Сергей Гнездилов, ранее совершивший публичное СЗЧ, чтобы обратить внимание на отсутствие сроков службы, считает такое решение «выстрелом себе в ногу».

По мнению Гнездилова, последствия такого решения для Сил обороны будут негативными, потому что теперь СЗЧшники, вместо того, чтобы вернуться на службу, точно выберут «Тису», укрывательство и недоверие к программе возвращения.

Ранее сообщалось, что в Украина засекретила данные о количестве СЗЧ и дезертирства.

Также начальник Управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины Валентин Манько заявил, что «даже в России такого количества СЗЧ нет».