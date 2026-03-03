Бойцов ВСУ будут кормить по рецептам Клопотенко: детали проекта

Питание ВСУ

Министерство обороны Украины объявило о старте проекта «Готовим к бою», который должен повысить качество питания в подразделениях ВСУ. Инициативу реализует Агентство оборонных закупок ДОТ в сотрудничестве с ОО «Культ Фуд» шеф-повара Евгения Клопотенко.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины .

Что известно о реформе питания в ВСУ

Министерство обороны сообщило о запуске нового этапа реформы системы питания военнослужащих. Частью смен станет проект «Готовим к бою», который внедряет Агентство оборонных закупок ДОТ.

Как поясняют в ведомстве, в настоящее время большинство военных поваров не имеют профильного образования, а четкие алгоритмы организации работы на полевых и стационарных кухнях часто отсутствуют. Даже при своевременной доставке качественных продуктов конечный результат может существенно отличаться — все зависит от оборудования, условий приготовления и опыта конкретного человека.

«Ключевым продуктом „Готовим к бою“ должен стать практический сборник рецептов для тех, кто отвечает за питание в подразделениях», — говорится в сообщении.

Проект реализуется в сотрудничестве с общественной организацией "Культ Фуд", основанной известным украинским шеф-поваром Евгений Клопотенко.

Реакция Клопотенко

Сам Клопотенко отреагировал на дискуссии вокруг своего участия в инициативе и подчеркнул, что его роль не состоит в создании «авторских» блюд для армии.

«Вижу много эмоций вокруг темы „Клопотенко будет разрабатывать рецепты для ВСУ“. Давайте сразу объясню, чтобы не было лишних мифов. Я не прихожу создавать гениальные авторские рецепты. Проект "Готовим к бою" делает Агентство оборонных закупок ДОТ. Моя роль – помочь систематизировать то, что уже существует в подразделениях, и передать наш опыт там, где он полезен», – объяснил он.

По его словам, сегодня в разных подразделениях существуют как успешные практики организации питания, так и существенные отличия в подходах. Некоторые части уже наработали эффективные решения, но они не собраны в единую систему. Кроме того, над усовершенствованием питания работают и другие государственные структуры, поэтому важно объединить усилия, а не дублировать работу.

В рамках проекта планируется собрать лучшие практики военных поваров, проработать их вместе с профильными технологами и адаптировать под разные условия — от стационарных столовых до полевых кухонь.

Кроме того, добавляет Клопотенко, будущий сборник не будет обязателен для всех подразделений. Его рассматривают как практический инструмент, которым можно пользоваться при необходимости, чтобы обеспечить стабильное качество питания вне зависимости от опыта повара или имеющегося оборудования.

Ранее ДБР разоблачило масштабную коррупционную схему на питании для ВСУ. Так, военным снабжали испорченные овощи и фрукты. По данным следствия, начальник продовольственной службы одной из воинских частей вместе с поставщиками получал откаты до 50% от стоимости продукции. В ходе обысков правоохранители изъяли имущество фигуранта на сумму более 8 млн грн, в том числе автомобили премиум-класса и недвижимость, оформленные на родственников. Причастным уже объявили подозрения по нескольким статьям, включая мошенничество и уклонение от службы в условиях военного положения.