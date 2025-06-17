Бойцов ВСУ готовили "просрочкой": разоблачены масштабные хищения на продуктах (фото)

ГБР задержало участников схемы хищения бюджетных денег на питании для военных / © Государственное бюро расследований

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Работники Государственного бюро расследований разоблачили преступную организацию, которая разворовывала бюджетные деньги, выделенные на закупку продуктов для ВСУ. Из-за этого в воинские части поставлялись некачественные и просроченные продукты.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Масштабную коррупционную схему по хищению денег на продуктах для военных и курсантов ВСУ в январе 2024 года организовал житель Одессы. Он создал два общества и зарегистрировал их на подконтрольных себе менеджеров. Эти менеджеры официально брали на работу на предприятия работников и арендовали необходимые склады, холодильники и транспорт.

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Сам одессит обеспечил предприятиям формальное соответствие требованиям для участия в тендерах Министерства обороны с самыми выгодными ценовыми предложениями.

Благодаря победе в тендерах предприятия получали право поставлять продукты для ВСУ. Далее организатор налаживал связи с военными чиновниками, которые подавали в уполномоченные органы Минобороны завышенные или вообще ненужные заявки на продукты. Предприятия оформляли накладные с завышенным количеством продукции, а настоящие накладные уничтожали. На основании фальшивых документов фирмы получали оплату из госбюджета.

Во многих случаях в воинские части поставлялись некачественные товары, в частности фальсификаты и просроченные продукты.

Часть денег участники организации использовали для дальнейшей преступной деятельности, а другую — распределяли между собой. Своей деятельностью злоумышленники нанесли государству ущерб почти на 6 млн грн.

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Работники ГБР задержали всех участников преступной организации. Организатору и другим восьми участникам схемы сообщено о подозрении по следующим статьям:

создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней;

присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой.

Фигурантам дела грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

ГБР задержало участников схемы хищения бюджетных денег на питании для военных / © Государственное бюро расследований

ГБР задержало участников схемы хищения бюджетных денег на питании для военных / © Государственное бюро расследований

ГБР задержало участников схемы хищения бюджетных денег на питании для военных / © Государственное бюро расследований

ГБР задержало участников схемы хищения бюджетных денег на питании для военных / © Государственное бюро расследований

Напомним, в апреле правоохранители разоблачили масштабную схему хищения бюджетных денег при закупке продуктов для украинской армии. Речь идет про так называемые «золотые яйца» Минобороны, когда ведомство закупало продукты для войска по завышенным ценам.