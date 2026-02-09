- Дата публикации
Бойцов ВСУ кормили гнилыми овощами: ГБР разоблачило миллионную схему на продуктах для армии (фото)
Задержан начальник продслужбы, который получал до 50% «откатов» от поставщиков. Во время обысков у фигуранта изъяли имущество стоимостью более 8 млн грн.
Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему хищения бюджетных средств на питании для военных в Днепропетровской области. Организаторы поставляли бойцам на фронт гнилые овощи, зарабатывая на «откатах» более миллиона гривен еженедельно.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Сотрудники ГБР разоблачили и пресекли масштабную коррупционную схему при обеспечении боевых подразделений ВСУ продуктами питания на Днепропетровщине.
Как установило следствие, ключевую роль в организации сделки играл начальник продовольственной службы одной из воинских частей. Он действовал в сговоре с основателем и коммерческим директором компании, которая поставляла продукты для ВСУ.
Как работала схема?
Схема основывалась на так называемых бестоварных операциях: чиновники оформляли документы о якобы полной поставке продукции, тогда как на самом деле в воинские части поступала только ее часть. Остальные продукты списывали через подконтрольных лиц.
Кроме недопоставок, следователи зафиксировали и грубые нарушения качества продуктов. Военным привозили испорченные овощи и фрукты, в том числе и подразделениям, которые выполняли боевые задачи на активных участках фронта.
За прием некачественной продукции и умышленную неотправку рекламационных писем начальник продовольственной службы получал денежное вознаграждение. Размер «откатов» достигал до 50% стоимости поставок, а за одну неделю сумма незаконных выплат могла превышать 1 млн грн.
Незаконно полученные средства фигурант тратил на личное обогащение — приобрел недвижимость в двух жилых комплексах, несколько автомобилей премиум-класса и другие дорогие вещи, оформляя имущество на близких родственников.
Обыски и задержания
Во время обысков правоохранители изъяли автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров общей стоимостью более 8 млн грн, а также долговые расписки на сумму 120 тыс. долл.
Правоохранители задержали начальника продовольственной службы. Ему объявили подозрение по трем статьям:
мошенничество,
получение неправомерной выгоды должностным лицом,
уклонение от военной службы в условиях военного положения.
Наказание по этим статьям предусматривает до 10 лет заключения.
Подозрение получила и подчиненная фигуранта из продовольственной службы тыла логистики. По данным следствия, она получала наличные от поставщиков за списание некачественных продуктов и передавала часть денег руководителю. У женщины провели обыски и изъяли 20 тыс. долл. Действия подчиненной квалифицировали по статье о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Ей грозит до 4 лет заключения.
Продолжается досудебное расследование, устанавливается полный круг причастных и окончательный размер нанесенного государству ущерба.
К слову, ранее НАБУ и САП завершили расследование дела в отношении экс-чиновника Минобороны, который требовал 1,3 млн долл. взятки за победу застройщика в тендере на строительство жилья для военных в Киеве. К схеме он привлек двух посредников из рядов Минобороны и ВСУ. В июне правоохранители задержали посредников во время передачи первых 100 тыс. долл., а затем доказали причастность и самого организатора.