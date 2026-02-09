Бойцов ВСУ кормили гнилыми овощами: ГБР разоблачило миллионную схему на продуктах для армии (фото)

ГБР разоблачило миллионную схему на продуктах для армии / © Государственное бюро расследований

Реклама

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему хищения бюджетных средств на питании для военных в Днепропетровской области. Организаторы поставляли бойцам на фронт гнилые овощи, зарабатывая на «откатах» более миллиона гривен еженедельно.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Сотрудники ГБР разоблачили и пресекли масштабную коррупционную схему при обеспечении боевых подразделений ВСУ продуктами питания на Днепропетровщине.

Реклама

Как установило следствие, ключевую роль в организации сделки играл начальник продовольственной службы одной из воинских частей. Он действовал в сговоре с основателем и коммерческим директором компании, которая поставляла продукты для ВСУ.

Как работала схема?

Схема основывалась на так называемых бестоварных операциях: чиновники оформляли документы о якобы полной поставке продукции, тогда как на самом деле в воинские части поступала только ее часть. Остальные продукты списывали через подконтрольных лиц.

Кроме недопоставок, следователи зафиксировали и грубые нарушения качества продуктов. Военным привозили испорченные овощи и фрукты, в том числе и подразделениям, которые выполняли боевые задачи на активных участках фронта.

За прием некачественной продукции и умышленную неотправку рекламационных писем начальник продовольственной службы получал денежное вознаграждение. Размер «откатов» достигал до 50% стоимости поставок, а за одну неделю сумма незаконных выплат могла превышать 1 млн грн.

Реклама

Незаконно полученные средства фигурант тратил на личное обогащение — приобрел недвижимость в двух жилых комплексах, несколько автомобилей премиум-класса и другие дорогие вещи, оформляя имущество на близких родственников.

Обыски и задержания

Во время обысков правоохранители изъяли автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров общей стоимостью более 8 млн грн, а также долговые расписки на сумму 120 тыс. долл.

Правоохранители задержали начальника продовольственной службы. Ему объявили подозрение по трем статьям:

мошенничество,

получение неправомерной выгоды должностным лицом,

уклонение от военной службы в условиях военного положения.

Наказание по этим статьям предусматривает до 10 лет заключения.

Реклама

Подозрение получила и подчиненная фигуранта из продовольственной службы тыла логистики. По данным следствия, она получала наличные от поставщиков за списание некачественных продуктов и передавала часть денег руководителю. У женщины провели обыски и изъяли 20 тыс. долл. Действия подчиненной квалифицировали по статье о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Ей грозит до 4 лет заключения.

Продолжается досудебное расследование, устанавливается полный круг причастных и окончательный размер нанесенного государству ущерба.

К слову, ранее НАБУ и САП завершили расследование дела в отношении экс-чиновника Минобороны, который требовал 1,3 млн долл. взятки за победу застройщика в тендере на строительство жилья для военных в Киеве. К схеме он привлек двух посредников из рядов Минобороны и ВСУ. В июне правоохранители задержали посредников во время передачи первых 100 тыс. долл., а затем доказали причастность и самого организатора.