ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
248
Время на прочтение
1 мин

Бойцы 63-й бригады взяли в плен 22-летнего гражданина Индии: подробности

Иностранец из Индии сдался украинским военным во время штурма.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Плененый

Плененый / © скриншот с видео

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады взяли в плен 22-летнего гражданина Индии, который добровольно рассказал свою историю.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 63-й отдельной механизированной бригады в Telegram

Молодой человек учился в России, но попал в проблему из-за наркотиков. Чтобы избежать заключения, он решил поехать на войну. По его словам, он не планировал участвовать в боевых действиях и надеялся сбежать. Во время первого же штурма он добровольно сдался украинским военным.

Этот случай подтверждает, что Россия продолжает активно привлекать иностранцев в свою армию, расширяя географию вербовки.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина смогла вернуть домой еще 205 пленных. Большинство из них — это военные различных бригад. В частности, десантники, территориальная оборона, морские пехотинцы, нацгвардейцы.

Дата публикации
Количество просмотров
248
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie