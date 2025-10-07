Бойцы 63-й бригады взяли в плен 22-летнего гражданина Индии: подробности

Плененый / © скриншот с видео

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады взяли в плен 22-летнего гражданина Индии, который добровольно рассказал свою историю.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 63-й отдельной механизированной бригады в Telegram

Молодой человек учился в России, но попал в проблему из-за наркотиков. Чтобы избежать заключения, он решил поехать на войну. По его словам, он не планировал участвовать в боевых действиях и надеялся сбежать. Во время первого же штурма он добровольно сдался украинским военным.

Этот случай подтверждает, что Россия продолжает активно привлекать иностранцев в свою армию, расширяя географию вербовки.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина смогла вернуть домой еще 205 пленных. Большинство из них — это военные различных бригад. В частности, десантники, территориальная оборона, морские пехотинцы, нацгвардейцы.