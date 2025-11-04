Бойцы ГУР отработали по оккупантам в Авдеевке: какие потери РФ

Авдеевка / © Associated Press

Реклама

Бойцы ГУР отработали по оккупантам в Авдеевке. Армия РФ потеряла офицеров и операторов.

Об этом сообщает ГУР МО.

Детали удара по «Рубикону»

Как стало известно, в полуразрушенном здании оккупированной Авдеевки Донецкой области мастера ГУР МО Украины обнаружили штаб российских захватчиков из так называемого центра «Рубикон». Бойцы филигранно направили на россиян беспилотное средство FP-2, оснащенное 105 килограммовой боевой частью.

Реклама

«В результате удара ликвидированы находившиеся в штабе офицеры и операторы беспилотников российского „рубикона“», — отчитались в ведомстве о потерях РФ.

По данным разведки, российское подразделение «Рубикон» специализируется на использовании беспилотных систем, в частности, боевых во время войны против Украины.

«Это одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую государство-агрессор тратит значительные ресурсы», — подчеркнули в ГУР.

Ранее ГУР поделилось ходом операции в Покровске Донецкой области.

Реклама

«Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое влияние на логистику в зоне ответственности ГУР», — говорится в сообщении.

При этом в целях безопасности личного состава детали операций пока не раскрываются.