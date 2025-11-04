- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 231
- Время на прочтение
- 1 мин
Бойцы ГУР отработали по оккупантам в Авдеевке: какие потери РФ
Из-за эффективной операции ГУР русские войска в Авдеевке недосчитались личного состава.
Бойцы ГУР отработали по оккупантам в Авдеевке. Армия РФ потеряла офицеров и операторов.
Об этом сообщает ГУР МО.
Детали удара по «Рубикону»
Как стало известно, в полуразрушенном здании оккупированной Авдеевки Донецкой области мастера ГУР МО Украины обнаружили штаб российских захватчиков из так называемого центра «Рубикон». Бойцы филигранно направили на россиян беспилотное средство FP-2, оснащенное 105 килограммовой боевой частью.
«В результате удара ликвидированы находившиеся в штабе офицеры и операторы беспилотников российского „рубикона“», — отчитались в ведомстве о потерях РФ.
По данным разведки, российское подразделение «Рубикон» специализируется на использовании беспилотных систем, в частности, боевых во время войны против Украины.
«Это одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую государство-агрессор тратит значительные ресурсы», — подчеркнули в ГУР.
Ранее ГУР поделилось ходом операции в Покровске Донецкой области.
«Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое влияние на логистику в зоне ответственности ГУР», — говорится в сообщении.
При этом в целях безопасности личного состава детали операций пока не раскрываются.