Бойцы ГУР поразили в Крыму два российских вертолета Ми-8 и судно (видео)
Разведчики ГУР поразили вертолеты Ми-8, стоимость которых оценивается в миллионы долларов, а также военный буксир, что существенно ограничило боеспособность элитного подразделения РФ.
Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удары по военным объектам российских оккупантов в Крыму. Были поражены два вражеских вертолета Ми-8 и судно.
Об этом сообщили в телеграм-канале ГУР.
Спецподразделение ГУР «Прымары» ударило дронами по российской авиабазе в оккупированном Гвардейском, что неподалеку от Симферополя. Бойцы успешно поразили два российских вертолета Ми-8.
Ориентировочная стоимость выведенных из строя вражеских воздушных судов составляет от 20 до 30 млн долл.
Украинские разведчики также направили «соответствующую боеголовку» по российскому военному буксиру в бухте Севастополя. Вероятно, это был БУК-2190.
Рейдовый буксир входит в состав российских Подводных диверсионных сил и средств. Это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков. На их подготовку РФ тратит значительные финансовые и временные ресурсы, обеспечивает лучшим оборудованием.
«Поражение буксира существенно ограничивает боевые возможности элитного российского подразделения», — отметили в ГУР.
Напомним, 31 августа российские телеграм-каналы и издание «Милитарный» сообщили, что украинские дроны и ракеты «Нептун» атаковали объекты врага в Крыму. Утверждалось об уничтожении вертолетов Ми-8 и Ми-24 в Симферополе и повреждении шести катеров у Волошино.