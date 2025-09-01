Бойцы ГУР поразили в Крыму два российских вертолета Ми-8 и судно (видео)

Бойцы ГУР поразили российские вертолеты Ми-8 в Крыму / © скриншот с видео

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удары по военным объектам российских оккупантов в Крыму. Были поражены два вражеских вертолета Ми-8 и судно.

Об этом сообщили в телеграм-канале ГУР.

Спецподразделение ГУР «Прымары» ударило дронами по российской авиабазе в оккупированном Гвардейском, что неподалеку от Симферополя. Бойцы успешно поразили два российских вертолета Ми-8.

Ориентировочная стоимость выведенных из строя вражеских воздушных судов составляет от 20 до 30 млн долл.

Украинские разведчики также направили «соответствующую боеголовку» по российскому военному буксиру в бухте Севастополя. Вероятно, это был БУК-2190.

Рейдовый буксир входит в состав российских Подводных диверсионных сил и средств. Это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков. На их подготовку РФ тратит значительные финансовые и временные ресурсы, обеспечивает лучшим оборудованием.

«Поражение буксира существенно ограничивает боевые возможности элитного российского подразделения», — отметили в ГУР.

Напомним, 31 августа российские телеграм-каналы и издание «Милитарный» сообщили, что украинские дроны и ракеты «Нептун» атаковали объекты врага в Крыму. Утверждалось об уничтожении вертолетов Ми-8 и Ми-24 в Симферополе и повреждении шести катеров у Волошино.