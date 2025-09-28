ТСН в социальных сетях

Украина
246
1 мин

Бойцы ГУР уничтожили «буханку» и военных РФ в Мелитополе: детали операции

В результате успешной операции ГУР МО В Мелитополе на Запорожье уничтожены УАЗ «Буханка» и четыре оккупанта-оператора БпЛА.

Катерина Сердюк
УАЗ "Буханка" / Иллюстративный фото

УАЗ "Буханка" / Иллюстративный фото / © autoscout24.fr

В субботу, 27 сентября, в Мелитополе на закрытой охраняемой военной базе РФ раздался взрыв. Вражеская армия понесла потери.

Об этом сообщает ГУР МО.

В ведомстве подчеркнули, что это была непростая операция в целях ликвидации техники и живой силы РФ.

«В результате сверхсложной результативной операции ГУР МО Украины уничтожен вражеский автомобиль УАЗ „буханка“ и, по меньшей мере, четыре московита — операторы БпЛА российской оккупационной армии, которые находились внутри машины», — сообщили разведчики.

Напомним, общие потери россиян в войне против Украины уже достигли 1108510 человек. Так, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1110 кафиров.

Потери РФ в технике составляют:

  • танков - 11211 (+7)

  • боевых бронированных машин - 23290 (+2) ед

  • артиллерийских систем - 33231 (+45)

  • РСЗО - 1503 (+1)

  • средства ПВО-1223 (+1)

  • самолетов - 427

  • вертолетов — 345

  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 64385 (+454)

  • крылатые ракеты - 3747

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки - 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 63040 (+131)

  • специальная техника — 3977

246
