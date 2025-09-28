- Дата публикации
Бойцы ГУР уничтожили «буханку» и военных РФ в Мелитополе: детали операции
В результате успешной операции ГУР МО В Мелитополе на Запорожье уничтожены УАЗ «Буханка» и четыре оккупанта-оператора БпЛА.
В субботу, 27 сентября, в Мелитополе на закрытой охраняемой военной базе РФ раздался взрыв. Вражеская армия понесла потери.
Об этом сообщает ГУР МО.
В ведомстве подчеркнули, что это была непростая операция в целях ликвидации техники и живой силы РФ.
«В результате сверхсложной результативной операции ГУР МО Украины уничтожен вражеский автомобиль УАЗ „буханка“ и, по меньшей мере, четыре московита — операторы БпЛА российской оккупационной армии, которые находились внутри машины», — сообщили разведчики.
Напомним, общие потери россиян в войне против Украины уже достигли 1108510 человек. Так, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1110 кафиров.
Потери РФ в технике составляют:
танков - 11211 (+7)
боевых бронированных машин - 23290 (+2) ед
артиллерийских систем - 33231 (+45)
РСЗО - 1503 (+1)
средства ПВО-1223 (+1)
самолетов - 427
вертолетов — 345
БпЛА оперативно-тактического уровня - 64385 (+454)
крылатые ракеты - 3747
корабли / катера — 28
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 63040 (+131)
специальная техника — 3977