В субботу, 27 сентября, в Мелитополе на закрытой охраняемой военной базе РФ раздался взрыв. Вражеская армия понесла потери.

Об этом сообщает ГУР МО.

Бойцы ГУР уничтожили российскую "буханку" и оккупантов-операторов БПЛА в Мелитополе

В ведомстве подчеркнули, что это была непростая операция в целях ликвидации техники и живой силы РФ.

«В результате сверхсложной результативной операции ГУР МО Украины уничтожен вражеский автомобиль УАЗ „буханка“ и, по меньшей мере, четыре московита — операторы БпЛА российской оккупационной армии, которые находились внутри машины», — сообщили разведчики.

Напомним, общие потери россиян в войне против Украины уже достигли 1108510 человек. Так, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1110 кафиров.

