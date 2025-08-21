- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 411
- Время на прочтение
- 1 мин
Бойцы ГУР уничтожили катер с российскими войсками на Херсонщине (видео)
Украинская военная разведка провела успешную спецоперацию в Черном море, в результате которой был уничтожен вражеский катер.
Бойцы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины 20 августа уничтожили катер с российскими военными в районе Железного Порта Херсонской области и сняли этот факт на видео.
Об этом сообщили в телеграм-канале ГУР.
Украинская военная разведка 20 августа провела операцию в Черном море неподалеку от оккупированного Железного Порта. Ракетой воздушного базирования был уничтожен катер российских оккупантов. Все пятеро членов экипажа — ликвидированы.
В ГУР отметили, что нанести высокоточный удар ракетой по вражескому катеру удалось благодаря лазерной подсветке с дрона. Именно этот беспилотник и зафиксировал на видео успешное уничтожение российской цели.
Напомним, в начале августа представитель Сил обороны юга Владислав Волошин информировал, что российские войска пытаются «прощупать» оборону ВСУ на Херсонщине, чтобы подготовиться к форсированию Днепра. Враг ежедневно проводил по несколько штурмовых действий и пытался высадиться на островной зоне, которая полностью контролируется украинскими военными. Российские ДРГ стремились закрепиться на одном из островов, но их ликвидировали ВСУ.
К слову, в середине августа ВСУ ударили по командному пункту российских войск вблизи Олешек на Херсонщине. Было ликвидировано 25 оккупантов.