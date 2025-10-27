ТСН в социальных сетях

Украина
240
1 мин

Бойцы ССО поразили объекты российской армии в Луганской области: какие потери РФ

Бойцы ССО отработали по объектам РФ на ТОТ Луганской области.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ССО

ССО / © mil.gov.ua

В ночь на 27 октября ССО успешно ударили по объектам обеспечения армии РФ. Под удар попали склад горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций.

«Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект», — акцентировали спецназовцы.

Наши защитники продолжают метко бить по врагу, чтобы исключить его способность наступать.

Ранее воины ССО отработали по враждебной логистике в Курщине.

По сообщениям, в результате удара было поражено:

  • базу хранения материальных средств;

  • склады с боеприпасами;

  • место скрытого размещения вооружений и военной техники.

