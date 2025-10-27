- Дата публикации
Бойцы ССО поразили объекты российской армии в Луганской области: какие потери РФ
Бойцы ССО отработали по объектам РФ на ТОТ Луганской области.
В ночь на 27 октября ССО успешно ударили по объектам обеспечения армии РФ. Под удар попали склад горюче-смазочных материалов.
Об этом сообщают Силы Специальных Операций.
«Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект», — акцентировали спецназовцы.
Наши защитники продолжают метко бить по врагу, чтобы исключить его способность наступать.
Ранее воины ССО отработали по враждебной логистике в Курщине.
По сообщениям, в результате удара было поражено:
базу хранения материальных средств;
склады с боеприпасами;
место скрытого размещения вооружений и военной техники.