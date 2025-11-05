Бойцы ССО поразили российский «Искандер» на Курщине: детали операции

"Искандер" / Иллюстративный фото

Бойцы ССО 4 ноября поразили ОТРК «Искандер» в Курщине . Также пострадала ПВО.

Об этом сообщают Силы специальных сделок.

Детали операции

В ночь на 4 октября подразделение Сил специальных операций и повстанческого движения Черная Искра поразили транспортно-заряжающую машину для ОТРК Искандер. Это произошло вблизи села Овсянниково, Курская область РФ. Как известно, техника использовалась для перевозки, зарядки и подготовки ракет для атак по Украине.

Кроме того, под удар попала РЛС 1Л122 «Гармонь» вблизи села Нижний Реутец, Курская область РФ. Ее назначение – выявление и сопровождение воздушных целей и дальнейшее целеуказание.

"Силы специальных операций Украины продолжают наносить "тысячи порезов" врагу, приближая его наступательный и стратегический крах", - отметили в ССО.

Напомним, потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую ошибку.

Общие боевые потери:

