Бойцы ССО поразили российский «Искандер» на Курщине: детали операции
Российские войска понесли потери в технике из-за работы бойцов ССО.
Бойцы ССО 4 ноября поразили ОТРК «Искандер» в Курщине . Также пострадала ПВО.
Об этом сообщают Силы специальных сделок.
Детали операции
В ночь на 4 октября подразделение Сил специальных операций и повстанческого движения Черная Искра поразили транспортно-заряжающую машину для ОТРК Искандер. Это произошло вблизи села Овсянниково, Курская область РФ. Как известно, техника использовалась для перевозки, зарядки и подготовки ракет для атак по Украине.
Кроме того, под удар попала РЛС 1Л122 «Гармонь» вблизи села Нижний Реутец, Курская область РФ. Ее назначение – выявление и сопровождение воздушных целей и дальнейшее целеуказание.
"Силы специальных операций Украины продолжают наносить "тысячи порезов" врагу, приближая его наступательный и стратегический крах", - отметили в ССО.
Напомним, потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую ошибку.
Общие боевые потери:
личного состава - 1 145 670 (+900) человек
танков - 11 329 (+3) ед.
боевых бронированных машин - 23 535 (+3) ед.
артиллерийских систем - 34 273 (+24) ед.
РСЗО - 1 535 (+0) ед.
средства ПВО - 1237 (+2) ед.
самолетов - 428 (+0) ед.
вертолетов - 346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 78 258 (+398) ед.
крылатые ракеты - 3 918 (+0) ед.
корабли - 28 (+0) ед.
подводные лодки - 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 66 574 (+70) ед.
специальная техника - 3 990 (+0) ед.