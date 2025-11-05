ТСН в социальных сетях

201
1 мин

Бойцы ССО поразили российский «Искандер» на Курщине: детали операции

Российские войска понесли потери в технике из-за работы бойцов ССО.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Искандер" / Иллюстративный фото

"Искандер" / Иллюстративный фото

Бойцы ССО 4 ноября поразили ОТРК «Искандер» в Курщине . Также пострадала ПВО.

Об этом сообщают Силы специальных сделок.

Детали операции

В ночь на 4 октября подразделение Сил специальных операций и повстанческого движения Черная Искра поразили транспортно-заряжающую машину для ОТРК Искандер. Это произошло вблизи села Овсянниково, Курская область РФ. Как известно, техника использовалась для перевозки, зарядки и подготовки ракет для атак по Украине.

Кроме того, под удар попала РЛС 1Л122 «Гармонь» вблизи села Нижний Реутец, Курская область РФ. Ее назначение – выявление и сопровождение воздушных целей и дальнейшее целеуказание.

"Силы специальных операций Украины продолжают наносить "тысячи порезов" врагу, приближая его наступательный и стратегический крах", - отметили в ССО.

Напомним, потери РФ в войне против Украины пересекли новую психологическую ошибку.

Общие боевые потери:

  • личного состава - 1 145 670 (+900) человек

  • танков - 11 329 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин - 23 535 (+3) ед.

  • артиллерийских систем - 34 273 (+24) ед.

  • РСЗО - 1 535 (+0) ед.

  • средства ПВО - 1237 (+2) ед.

  • самолетов - 428 (+0) ед.

  • вертолетов - 346 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 78 258 (+398) ед.

  • крылатые ракеты - 3 918 (+0) ед.

  • корабли - 28 (+0) ед.

  • подводные лодки - 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны - 66 574 (+70) ед.

  • специальная техника - 3 990 (+0) ед.

