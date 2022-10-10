"Боюсь, это только начало": российский политолог о массированных атаках РФ в Украине

Политолог Валерий Соловей считает, что рано или поздно Путин может применить более сильное оружие, чем ракеты. Читайте последние новости Украины на ТСН.ua.

Российский политолог Валерий Соловей считает массированную атаку РФ по Украине не сколько "местой за мост", сколько за то, что Украина оказывает отчаянное сопротивление.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Bild.

"В России историю с мостом называют террористической атакой, но скорее всего это — диверсия. Это лишь возможность Владимиру Путину выпустить свои эмоции и наказать Украину за то, что она не просто сопротивляется, а сопротивляется достаточно успешно и наносит российским военным очень ощутимые удары. Я боюсь, что это только начало", — говорит Соловей.

Он добавил, что запас ракет в ВС РФ ограничен, а произошедшее сегодня скорее всего разовая акция, поскольку Украина не изменит своей позиции, а ВСУ будут продолжать уничтожать россиян на фронте, в частности, будут продолжать контрнаступление на Херсонщине и других направлениях.

"Российскому президенту придется принимать решение о применении более действенных средств", – считает Соловей.

Напомним, что в Киеве в результате "прилетов" ракет повреждены объекты критической инфраструктуры. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, что на большинстве объектов энергетической инфраструктуры Украины специалисты после ракетных обстрелов РФ приступили к ликвидации последствий, смогут восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра, 11 октября.

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