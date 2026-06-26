"Боже, я сына не узнал": Сеть растрогал звонок пограничника в первые минуты после освобождения (видео)

Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Украина провела очередной масштабный обмен пленниками, вернув из российской неволи 160 украинских граждан. Одним из самых эмоциональных моментов стало возвращение украинского пограничника, который впервые за долгие годы разлуки смог увидеть и позвонить по телефону своему сыну.

Первые минуты военной встречи с ребенком зафиксировала Государственная пограничная служба Украины.

«Синулька, как ты вырос»: первые минуты на свободе

Защитник границы, более четырех лет находившийся в сверхсложных условиях российского плена, не смог сдержать слез, позвонив сыну. Мальчик за время разлуки настолько изменился и повзрослел, что отец сначала растерялся от неожиданности.

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«Сынулька, покажись мне. Боже, сынушка, как ты вырос, я тебя не узнал. Боже, люди, я сына не узнал!» — расплакался от счастья уволенный из неволи пограничник.

Дата публикации 15:48, 26.06.26 Количество просмотров 13 "Я тебя не узнал": трогательная встреча освобожденного из плена военного с сыном

Обмен пленными — последние новости

Всего во время этого обмена удалось уволить 160 человек. В родные дома вернулись военнослужащие Вооруженных сил Украины, Территориальной обороны, Национальной гвардии, пограничники, представители Государственной специальной службы транспорта и другие бойцы Сил обороны. Среди спасенных также есть защитники из полка Азов, в том числе офицерский состав.

«Практически 99% освобожденных защитников попали в российский плен еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Они находились в сверхсложных условиях содержания более четырех лет. На этот раз домой вернулись многие представители старшего командного звена — всего 58 офицеров», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Все освобожденные украинцы направлены на медицинское освидетельствование, где они получат необходимую психологическую и физическую реабилитацию после длительного пребывания в российских тюрьмах.

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