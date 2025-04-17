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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
369
Время на прочтение
1 мин

БпЛА атаковали российскую ракетную часть, ситуация на фронте: главные новости ночи 17 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 апреля 2025 года:

  • В России атакована часть, ответственная за теракт в Сумах: начался пожар (видео) Читать далее –>

  • Филатов показал последствия атаки БпЛА на Днепр (фото) Читать далее –>

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  • Трамп запретил Израилю нанести удар по ядерным объектам Ирана — The New York Times Читать далее –>

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