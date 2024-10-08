БПЛА неопределенного типа в Сумской области: возможна работа ПВО

Вражеские беспилотники продолжают кружить по Украине
Наблюдается активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
"БпЛА неопределенного типа в Сумской области, курсом на юг. Возможна работа ПВО", — говорится в сообщении.
Напомним, военный рассказал об угрозе для четырех крупных городов.
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