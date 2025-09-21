БпЛА РФ попал в жилой дом на Полтавщине: в ГСЧС показали последствия (фото)

Последствия атаки на Полтавщину

Российский беспилотник попал в жилой дом на территории Полтавского района. В одной из квартир возник пожар.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

Дрон попал в здание около 18:00.

Пожар охватил квартиру на третьем этаже и крышу дома.

«К счастью, жильцов в квартире в момент попадания не было, а большинство жителей дома успели спуститься к укрытию», — говорится в сообщении ГСЧС.

Информации о погибших или пострадавших пока нет.

По состоянию на 22:00 пожар был ликвидирован. К работам также привлекали саперы и кинологи ГСЧС, уточнили в сообщении Службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что заместитель командира 21-го отдельного полка беспилотных систем (ОПБС — ред.) Егор Фирсов заявил, что Киеву следует готовиться к атаке большими FPV-дронами.

Мы ранее информировали, что в ночь на 20 сентября в Павлограде прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.