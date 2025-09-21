- Дата публикации
БпЛА РФ попал в жилой дом на Полтавщине: в ГСЧС показали последствия (фото)
В результате попадания российского дрона в жилую многоэтажку в Полтавском районе загорелся пожар.
Российский беспилотник попал в жилой дом на территории Полтавского района. В одной из квартир возник пожар.
Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.
Дрон попал в здание около 18:00.
Пожар охватил квартиру на третьем этаже и крышу дома.
«К счастью, жильцов в квартире в момент попадания не было, а большинство жителей дома успели спуститься к укрытию», — говорится в сообщении ГСЧС.
Информации о погибших или пострадавших пока нет.
По состоянию на 22:00 пожар был ликвидирован. К работам также привлекали саперы и кинологи ГСЧС, уточнили в сообщении Службы по чрезвычайным ситуациям.
